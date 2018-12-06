В Нижнем Тагиле суд заблокировал сайт, продающий поддельные дипломы

В Нижнем Тагиле прокуратура по заявлению бдительного горожанина добилась блокировки интернет-сайта, где шла торговля поддельными документами об образовании.

Ассортимент у продавцов был богатый. На сайте предлагали купить школьные аттестаты разных лет, свидетельства ЕГЭ, дипломы об окончании техникумов, политехнических училищ, вузов, в том числе с отличием, документы о наличии ученой степени доктора и кандидата наук. На момент проверки прокуратурой доступ к сайту был свободный.

«За незаконное приобретение или сбыт официальных документов предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная ст. ст. 324, 327 УК РФ, а также административная ответственность по ст. 19.23 КоАП РФ. Информация, размещенная на подобных сайтах, фактически способствует совершению гражданами преступлений», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорный орган направил заявление в суд о признании информации о продаже дипломов запрещенной к распространению в РФ. По решению суда доступ к сайту был заблокирован.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 06.12.18

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