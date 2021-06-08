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Вторник, 8 июня 2021, 13:48 мск

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Прокуроры заблокировали сайт, где продавали дипломы УрГУПСа

По иску Свердловской транспортной прокуратуры суд Железнодорожного района Екатеринбурга заблокировал сайт, на котором можно было купить поддельный диплом о получении высшего образования в Уральском государственном университете путей сообщения. «Судом требования прокурора удовлетворены. Сайт заблокирован», – сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, что подобных сайтов в интернете – десятки. Купить поддельный документ об окончании вуза можно, в среднем, за 15-20 тысяч рублей. Авторы объявлений утверждают, что продают подлинные бланки Гознака.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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