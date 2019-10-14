Судья Конституционного суда выразил недоверие дипломам российских вузов

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования и поставил под сомнение квалификацию выпускников вузов. Заявление судьи прозвучало в «особом мнении» по одному из свежих решений КС.

Все началось с жалобы предпринимателя Михаила Чайковского, который обратился в воронежский центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Чиновники отказались признать мужчину безработным и назначить пособие и потребовали от него справку «о среднем заработке с последнего места работы» и «документ, удостоверяющий квалификацию». Однако предприниматель решение центра занятости оспорил, пишет «Коммерсант».

В 2015 году КС согласился, что в случае «длительного перерыва в трудовой деятельности» гражданин может быть признан безработным и без справки «с последнего места работы». А на прошлой неделе КС снова поддержал Чайковского, заявив, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».

Арановский выступил с «особым мнением», в котором судья пришел к выводу, что «профессиональное образование» не в состоянии «уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов». Он также добавил, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта».

Судья упомянул потраченные на образовательные реформы ресурсы, которые «можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда». «Улучшения в образовании длятся лет тридцать, а результаты их все еще спорны, так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин полагаться впредь на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов,– заявил Арановский.– Не исключено, что придется теперь подождать, пока дипломы большинства вузов и техникумов (лицеев, колледжей и др.) станут убедительными».

Судья также напомнил о низких зарплатах преподавателей. «Система платит скудно, если преподаватель не получит в ее управленческом секторе оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста»,– уверен Арановский. Он заявил, что «субординация и отчетность под началом администраторов угнетают преподавание и науку, когда вузы уступают свое самоуправление, академическую свободу, стиль и обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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