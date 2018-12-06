СК проверяет тагильский детсад, где 15 детей подхватили кишечную инфекцию

В Нижнем Тагиле детский сад «Радость» с сегодняшнего дня закрыт по постановлению Роспотребнадзора. С начала недели в ДОУ заболели 15 детей, предварительный диагноз – «острая кишечная инфекция».

После вспышки заболеваемости в детском саду было организовано эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали образцы воды, пищи и смывы с объектов для лабораторных исследований, персонал детсада и организатор питания проходят проверку. Как сообщили в ведомстве, выявлено многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, в том числе на пищеблоке. Сейчас устанавливается причинно-следственная связь заболеваемости и факторов риска.

По факту массового заболевания детей следственный отдел по Ленинскому району в Нижнем Тагиле начал доследственную проверку. «Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на то, чтобы установить все обстоятельства случившегося и дать ситуации объективную правовую оценку», – сообщили в СК.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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