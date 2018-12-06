В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ на 3 дня закроют школы и детские сады

В Нижнем Тагиле прошло собрание санитарно-противоэпидемической комиссии, которая на три дня закрыла образовательные учреждения в микрорайоне Лебяжка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, причиной послужил прирост уровня ОРВИ у детей и взрослых на 15%. Решение о приостановлении деятельности вступает в силу с 7 декабря.

На время закрытия в образовательных учреждениях проведут генеральную уборку и санитарную обработку. Эпидемиологи считают, что это способствует снижению роста заболеваемости.

Ранее РИА «Новый День» сообщало, что в Нижнем Тагиле закрыли детский сад «Радость», где 15 детей подхватили острую кишечную инфекцию. В учреждении организовали эпидемиологическое расследование, во время которого обнаружили нарушение санитарного режима. Следственный отдел по Ленинскому району начал доследственную проверку.

Нижний Тагил, Илья Перетыкин

Нижний Тагил. Другие новости 06.12.18

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