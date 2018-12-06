Дольщица отсудила у застройщика 1,7 миллиона рублей за не отданную вовремя квартиру

Жительница Нижнего Тагила отсудила у застройщика ООО «СУ-1» более 1,7 миллиона рублей за несвоевременную передачу квартиры. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, женщина также расторгла договор долевого участия.

Следствие выяснило, что горожанка заключила с ООО «СУ-1» договор о покупке двухкомнатной квартиры за 1,7 миллиона рублей. На расчетный счет она внесла 1 миллион рублей. По договору застройщик должен был передать собственнику квартиру не позднее четвертого квартала 2017 года. Когда все сроки вышли, дольщица обратилась в прокуратуру. В ходе разбирательств суд расторг договор долевого участия, приказал вернуть внесенные денежные средства – 1 миллион рублей, взыскал процент за их использование – 251 тысячу рублей и штраф за отказ вернуть сумму в добровольном порядке – 500 тысяч рублей.

Дом на границе улиц Тимирязева-Ильича и Чайковского собирались ввести в эксплуатацию еще в декабре 2017 года. Застройщик оправдывал задержку несвоевременным получением стройматериалов.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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