Свердловчанка отсудила у строителей 1,4 млн рублей за несвоевременную сдачу дома

Жительница Екатеринбурга отсудила у компании «Строительно-производственная компания «Сипстрой-21» более 1,4 миллиона рублей за несвоевременную сдачу коттеджа. Как сообщили в пресс-службе областного суда, женщина получила не только вложенные в недвижимость средства, но и компенсацию.

Следствие выяснило, что горожанка заключила с фирмой контракт на строительство в коттеджном поселке на Широкой Речке дома из СИП-панелей. Когда сроки ввода дома в эксплуатацию вышли, заказчица направила в компанию претензию об отказе от договора, которую не удовлетворили. Поэтому она обратилась в Верх-Исетский райсуд, где потребовала взыскать с ответчика сумму, заплаченную по договору, – 865 тысяч рублей, неустойку за нарушение сроков – более 271 тысячи рублей, компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей и 100 тысяч штрафа за отказ вернуть деньги добровольном порядке.

В ходе разбирательств выяснилось, что в каркасе здания обнаружено отклонение на 13 см, стоимость устранения которого стоит более 775 тысяч рублей. Исходя из этого, суд удовлетворил все требования истца. Ответчик пытался оспорить решение в облсуде, но там оставили его без изменений.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 13.12.18

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