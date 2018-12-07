У правительства Свердловской области дольщица устроила пикет против федерального закона

Обманутая дольщица из Арамили устроила одиночный пикет перед «белым домом» в Екатеринбурге. Женщина считает, что закон, по которому она купила жилье – обман.

Пикет устроила жительница Арамили, одна из дольщиц «Лоджик Девелопмент» – компания строила ЖК «Новый Свет», «Светлый-12», «Фортуна». Договор о долевом строительстве заключили сотни семей. Стройка была впоследствии заморожена, в отношении застройщика возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», а директор Захар Ивачев подался в бега. «Лоджик Девелопмент» банкротится.

Дольщики считают, что это преднамеренное банкротство и требуют остановить процесс, опасаясь, что останутся без жилья и без денег.

«ФЗ-214 – обман людей! Не защищает! Не работает!» – написано на плакате дольщицы. В требованиях – остановить банкротство застройщика и выделить пострадавшим «компенсационные земельные участки до 31 декабря 2018, в сроки, установленные дорожной картой минстроя Свердловской области».

Добавим, полгода назад облправительство планировало подписать инвестиционное соглашение с компанией ТЭН – коммерсанты должны были завершить строительство и взамен просили участок в Зеленой Роще под строительство. Однако до сих пор соглашение не подписали, власти и бизнес не могут договориться об условиях, которые устроили бы обе стороны.

Екатеринбург, служба информации

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