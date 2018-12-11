Висимский заповедник просит помощи у свердловчан

Висимский заповедник снова участвует в конкурсе «Фотоловушка-2018», до окончания которого осталось две недели. Свердловчане представили ролик под названием «Жизнь на реке Дудка». На двухминутном видео появляются соболь, бобер, цапля, куницы, рысь, синицы, заяц и лось.

«В прошлом году мы заняли второе место, проиграв заповеднику «Черные земли». А сейчас нас охватывает игровой азарт, ведь мы снова дышим им в спину. Поддержите нас, проголосовав за ролик Висимского заповедника «Жизнь на реке Дудка», и мы продолжим радовать вас заповедными сюжетами из жизни дикой природы», ‒ говорят в заповеднике.

Напомним, в прошлом году видеоролик с танцем у ели медведя Ферапонта Висимского заповедника обскакали только сайгаки из Калмыкии.

Танец медведя

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