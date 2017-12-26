Уральский танцующий медведь занял второе место на всероссийском конкурсе (ВИДЕО)

Видеоролик с танцем у ели медведя Ферапонта, живущего в уральском Висимском биосферном заповеднике, занял второе место на всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2017». Видео с зажигательными танцами хозяина тайги обскакали только сайгаки из Калмыкии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», косолапый был заснят видеоловушкой в «Медвежьем углу» заповедной территории. Ферапонт терся спиной о ель, как будто танцуя, обнимал дерево и срывал кору. Смотреть без улыбки этот ролик просто невозможно. В итоге по количеству голосов на третьем национальном конкурсе «Фотоловушка-2017» это видео взяло второе место. Ферапонта обошел только ролик о сайгаках на водопое из заповедника «Черные земли» в Калмыкии. Подсчет голосов был завершен накануне, но официальные итоги объявят только 29 декабря.

Танцующий медведь Ферапонт. Видео из Висимского заповедника

Напомним, о забавных нюансах жизни косолапого стало известно в мае 2017 года, когда хозяин тайги впервые попал в объектив камеры с танцем у ели. Потом он еще несколько раз «позировал» перед видеоловушкой. Съемки позволили рассмотреть особенности внешнего вида и некоторые повадки Ферапонта. Это темно-бурый медведь, с почти черными лапами, рыжей головой и горлом и будто надетым рыжеватым жилетом. Рост Ферапонта, когда он стоит на задних лапах, – немногим менее двух метров. В основном Ферапонт трется спиной, но войдя в раж, обнимает дерево, трется щеками, царапает и даже кусает его.

После майского видео, набравшего тысячи просмотров на YouTube, Ферапонт не появлялся у любимой ели до июня. У косолапых начался брачный период, и сотрудники заповедника предположили, что герой видеосюжетов тоже отправился на поиски подруги. Так и произошло.

С возлюбленной Ферапонта увидели на видеозаписях в середине июня. Затем он попадал на видеоловушку в сентябре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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