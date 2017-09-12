В уральской тайге снова засветился танцующий медведь (ВИДЕО)

В Свердловской области с помощью видеоловушки вновь удалось запечатлеть хозяина тайги – медведя по имени Ферапонт, снискавшего славу благодаря танцам около ели. Косолапый в очередной раз попался в объектив камеры в «Медвежьем углу» Висимского биосферного заповедника.

Танцующий медведь Ферапонт

«Почти месяц прошел с последнего появления Ферапонта (13 августа) у заветной ели. Вечером 4 сентября медведь снова прошел привычным маршрутом, задержался у дерева и тщательно почесал спину и бока. Проходя мимо видеоловушки, он ознакомился с оставленными людьми запахами. Было холодно, и при дыхании из пасти зверя шел пар», – рассказали сегодня РИА «Новый День» в администрации заповедника.

О забавных нюансах жизни косолапого стало известно в мае, когда хозяин тайги впервые попал в объектив камеры и терся о дерево, как будто танцуя. Потом он еще несколько раз «позировал» перед видеоловушкой. Съемки позволили рассмотреть особенности внешнего вида и некоторые повадки Ферапонта. Это темно-бурый медведь, с почти черными лапами, рыжей головой и горлом и будто надетым рыжеватым жилетом. Рост Ферапонта, когда он стоит на задних лапах, – немногим менее двух метров. В основном Ферапонт трется спиной, но войдя в раж, обнимает дерево, трется щеками, царапает и даже кусает его.

После майского видео, набравшего тысячи просмотров на YouTube, Ферапонт не появлялся у любимой ели до июня. У косолапых начался брачный период, и сотрудники заповедника предположили, что герой видеосюжетов тоже отправился на поиски подруги. Так и произошло. С возлюбленной Ферапонта увидели на видеозаписях в середине июня.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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