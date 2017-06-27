Танцующий медведь из уральской тайги нашел себе подругу (ВИДЕО)

Медведь Ферапонт, снискавший славу благодаря танцам около ели в Висимском биосферном заповеднике, нашел себе подругу. Об этом стало известно благодаря видеоловушке в «Медвежьем углу» заповедной территории.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о забавных нюансах жизни косолапого стало известно в мае этого года, когда хозяин тайги впервые попал в объектив камеры и терся о дерево, как будто танцуя. Потом он еще несколько раз «позировал» перед видеоловушкой. Съемки позволили рассмотреть особенности внешнего вида и некоторые повадки Ферапонта. Это темно-бурый медведь, с почти черными лапами, рыжей головой и горлом и будто надетым рыжеватым жилетом. Рост Ферапонта, когда он стоит на задних лапах, – немногим менее двух метров. В основном Ферапонт трется спиной, но войдя в раж, обнимает дерево, трется щеками, царапает и даже кусает его.

После майского видео, набравшего тысячи просмотров на YouTube, Ферапонт не появлялся у любимой ели до июня. У косолапых начался гон, и сотрудники заповедника предположили, что герой видеосюжетов тоже отправился на поиски подруги. Первый после перерыва ролик с ним был снят утром 8 июня. Перед этим инспекторы переставили ловушку, изменив угол ее обзора и расширив поле съемки. Ферапонт снова елозил по ели спиной, головой, боками и попой, причем в этот раз он умильно прижимая к груди лапы. Затем он появлялся около камеры 10 и 15 июня. «В середине месяца нам стало понятно, что Ферапонт нашел себе подругу. Просматривая ролик в черно-белом цвете от 15 июня, снятом ловушкой в вечерних сумерках, мы и не поняли, что обнюхивающий ель медведь – не Ферапонт! Через 30 секунд в кадре были уже два зверя! Причем, первой оказалась медведица. Она меньше Ферапонта, не так косолапит, с ниже посаженным хвостиком. А Ферапонт так вдохновенно терся о ствол ели, даже пустился вприсядку! Думается, что его старания понравиться «даме» не пропали даром», – сообщили сегодня NDNews.ru в администрации заповедника.

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В утреннем видеосюжете от 18 июня инспекторы смогли рассмотреть окрас медведицы. Она оказалась достаточно ровного рыжевато-коричневого окраса. Понюхав ель, медведица уходит. «Идущий следом Ферапонт, быстро потершись о дерево, поспешил следом за ней. Наверное, пошли лакомиться осиновым листом. Затем с 18 по 21 июня медведи вновь были «пойманы» здесь. Учитывая частоту посещения медведями места, где расположена видеоловушка, ему с полным правом можно присвоить название «Медвежий угол»», – заключают в заповеднике.

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Екатеринбург, Игнат Бакин

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