В уральском заповеднике видеоловушка сняла танцующего медведя (ВИДЕО)

Публикации за 29.05.17

На Среднем Урале сотрудникам Висимского биосферного заповедника с помощью видеоловушки удалось познакомиться с хозяином тайги – медведем по имени Ферапонт. Косолапый несколько раз попадался в объектив камеры и терся о дерево, как будто танцуя.

Медведь Ферапонт

Как сообщили NDNews.ru в администрации заповедника, Ферапонтом назвал предположительно именно этого медведя бывший зоолог заповедной территории Александр Маланьин, изучавший крупных млекопитающих. Видеоловушка была установлена еще в феврале во время зимнего маршрутного учета, напротив ели, давно облюбованной медведем в качестве дерева-метки.

«Расчет был такой: топтыгин обязательно посетит это место и проявит себя перед объективом ловушки. И надежды оправдались. Ферапонт, будем называть медведя этим именем, первый раз появился у любимой ели 1 мая, потом 3 мая и снова долго «позировал» перед камерой 4 мая. Видеоролики позволили рассмотреть особенности внешнего вида и некоторые повадки Ферапонта, – уточнили в заповеднике. – Это темно-бурый медведь, с почти черными лапами, рыжей головой и горлом и будто надетым рыжеватым жилетом. Рост Ферапонта, когда он стоит на задних лапах, – немногим менее двух метров. В основном Ферапонт трется спиной, но войдя в раж, обнимает дерево, трется щеками, царапает и даже кусает. При этом, как известно, у каждого медведя свой темперамент, характер. Именно зубами, а не когтями была содрана с ели кора в виде аккуратного прямоугольника. Такие метки – характерный почерк Ферапонта».

Есть у Ферапонта еще одна интересная особенность – ранней весной он оставляет на земле гигантские следы. «Глядя на них, можно подумать, что они принадлежат представителю древней мегафауны – пещерному медведю, не меньше, – добавляют в учреждении. – Каждый раз, уходя от старой ели, Ферапонт усиленно метил растущие рядом молодые рябинки и кедр, пропуская их между задними ногами. И в завершение топтыгин терся о ствол старой ели, на котором висела видеоловушка, и сдвинул ее с настроенного ракурса».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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