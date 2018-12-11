Сквер рядом с ДИВСом получил имя известного советского баскетболиста

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский присвоил имя скверу в Железнодорожном районе города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, сквер вдоль улицы Николая Никонова, неподалеку от Дворца игровых видов спорта и метро «Динамо», будет носить имя заслуженного мастера спорта СССР по баскетболу Александра Канделя.

Александр Кандель родился в 1935 году в Нижнем Тагиле. Баскетболист, чемпион России, Европы. В Свердловске проживал с 1952 года. В 1953-1976 годы выступал за команду «Уралмаш» (Свердловск), в 1969-1976 годы – ее играющий тренер, затем – главный. В 1958-1961 годы играл за национальную сборную СССР. Чемпион Европы (1961 год), 15-кратный чемпион России. Обладал оригинальным броском, вошедшим в баскетбольный лексикон под названием «крюк Канделя». Скончался в Екатеринбурге в 2005 году.

Екатеринбург, служба информации

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