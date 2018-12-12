Сквер вдоль улицы Шаумяна назвали в честь уральского композитора

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский присвоил скверу, расположенному вдоль улицы Шаумяна, в районе ее пересечения с улицами Ясной и Белореченской, имя советского композитора Авета Тертеряна. Как сообщили в пресс-службе администрации города, переименованием муниципалитет хотел увековечить имя музыканта в истории.

Авет Тертерян получил признание общественности за симфонии, отличавшиеся философской нетрадиционностью мышления и глубоким национальным колоритом. Его произведения включали в свой репертуар дирижеры и музыкальные коллективы. Работая в Екатеринбурге, Тертерян вел мастер-классы в Уральской Государственной консерватории. Свердловская филармония, отмечая заслуги композитора, проводила фестивали его музыки – «Три вечера с Аветом Тертеряном» и «Линии Авета Тертеряна».

Напомним, ранее екатеринбургскому скверу, вдоль улицы Николая Никонова, неподалеку от Дворца игровых видов спорта и метро «Динамо», присвоили имя заслуженного мастера спорта СССР по баскетболу Александра Канделя.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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