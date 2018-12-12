ЕКАД завалило снегом – грейдер прибыл через 9 минут. Дорожники учатся бороться со снежной стихией (ФОТО, ВИДЕО)

«Уралуправавтодор» сегодня провел учения на ЕКАДе. В рамках занятий было продемонстрировано, как с помощью тяжелой техники ликвидируют последствия сильных снегопадов на трассах регионального значения. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Дорожники тренируются спасать людей

По легенде учений, в 10:00 поступила информация от диспетчерской Южного автовокзала об образовавшихся снежных заносах на 58-м километре ЕКАДа. Руководители «Уралуправтодора» решают сообщить об этом подрядчику, который содержит эту дорогу.

Колонна спецтехники, состоящая из четырех машин, приезжает на проблемный участок спустя девять минут после вызова. Заместитель начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов говорит, что во время снегопадов дорожные службы должны следить, чтобы слой рыхлого снега на трассе не достигал 2 сантиметров. После окончания осадков у подрядчика есть от 3 до 12 часов на полную очистку трассы. Такие меры позволяют минимизировать случаи заторов и пробок во время стихийных бедствий на дорогах.

Самый яркий пример – когда дорожные службы не смогли вовремя совладать со стихией – произошел в 2016-м году в ночь на 3 января. Тогда из-за сильного ветра и метели был перекрыт участок дороги Оренбург – Орск. Это привело к тому, что на трассе в ледяном плену оказались более 80 человек. Один из них скончался, а еще 12 были госпитализированы. В «Уралуправтодоре» говорят, что с их стороны ведется тщательный контроль за тем, как подрядчик соблюдает все условия по содержанию региональных трасс, чтобы подобная ситуация не повторилась в Свердловской области.

«Наверное, изменился подход, организация, требования. Наши госконтракты сегодня предусматривают серьезные санкции за несоблюдение этих требований. У нас санкции – снижение стоимости выполненных работ», – рассказал заместитель начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов.

Кроме того, в рамках учений была смоделирована ситуация, когда автомобилист на уже очищенной трассе переоценил свои возможности, нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и работники подрядной организации, чтобы освободить дорогу, отбуксировав машину на обочину.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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