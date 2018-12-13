«Это звери». Гособвинение запросило 24 года строгого режима для участника банды киллеров из тюменского ФСБ

В Уральском окружном военном суде в Екатеринбурге продолжается процесс над 34-летним Алексеем Коротковым – одним из самых активных участников жестокой преступной банды, сколоченной из сотрудников тюменского управления ФСБ .

Ему предъявлено обвинение по дюжине эпизодов, в числе которых семь убийств, разбой, кража, мошенничество и угон автомобилей.

В 2008 году оперативник ФСБ Коротков примкнул к созданной его начальником Гилевым преступной банде, в которую входил еще один сослуживец Короткова – Гладких, а позже к ним присоединился сотрудник областного УМВД по фамилии Зозуля, скрывающийся сейчас от правосудия. Банда шантажировала коммерсантов, занималась рэкетом, вымогательствами, грабежами и убийствами. Первым преступлением, которое в 2008 году совершили сотрудники ФСБ, была кража сейфа из ООО «Тюмень Водоканал».

За время преступной деятельности Коротков заработал на недвижимость в Москве стоимостью в 14 миллионов рублей, которую предложил продать вместе со своей тюменской квартирой, чтобы рассчитаться с родственниками убитых. Он во всем признался, остальные члены банды тоже написали явки с повинной. Дело Короткова дело рассматривается в особом порядке.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на сегодняшнем заседании представитель гособвинения потребовал для Короткова 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сам он сегодня отказался от последнего слова, решив поучаствовать в прениях сторон. На выходе из зала суда один из участников процесса бросил в сердцах: «Это звери». Защита считает, что при особом порядке рассмотрения максимальный срок наказания не может превышать двух третей от максимального, то есть должен составить 13-16 лет.

В заседании объявлен перерыв до 20 декабря.

Напомним, фигуранты дела киллеров из ФСБ в зависимости от роли каждого из них были обвинены в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве и похищении людей. Уголовное преследование еще одного обвиняемого, капитана ФСБ Владимира Гилева, было прекращено в связи со смертью – его нашли в камере СИЗО с перерезанным горлом.

По версии следствия, обвиняемые с 2008 по 2016 год занимались разбойными нападениями на теневых обнальщиков. Кроме того, жертвами силовиков стали несколько выходцев из стран Средней Азии – эти убийства, считает следствие, использовались чекистами для устрашения тюменских бизнесменов, отказывавшихся платить им дань.

Преступления банды поражают своей хладнокровностью. К примеру, в 2010 году к Короткову обратился работник тюменской нефтяной компании, просивший посодействовать в прекращении уголовного дела, возбужденного из-за налоговых преступлений. Коротков взял у него 600 тысяч рублей, обещая передать их следователям МВД в качестве взятки, однако не сделал этого. Когда коммерсант понял, что его обманули, то потребовал вернуть деньги. «Тогда Коротков и Гилев разыграли перед ним сцену с убийством якобы ненадежного посредника, прикарманившего 600 тысяч. Для этого они выбрали трудового мигранта Кассирова, переодели его в деловой костюм, засунули в багажник и вывезли в лес, где на глазах коммерсанта убили ничего не понимающего гастарбайтера выстрелом из двустволки», – описывает эпизод из материалов дела портал 72.ру. Чтобы раздобыть себе транспорт, Коротков в паре с Гладких убивали таксистов, а чтобы убедиться, что имеющееся у них оружие невозможно будет установить в ходе баллистических экспертиз, видоизмененные патроны тестировали, расстреливая мигрантов.

Выйти на группировку удалось после серии резонансных убийств тюменских таксистов. Раскрыть их смогли тюменские сыщики. Однако после того, как были установлены личности подозреваемых, дело было передано военным следователям в Москву, а в управлении ФСБ по Тюменской области прошла кадровая чистка – со своих постов ушли руководители нескольких подразделений во главе с начальником управления генералом Вадимом Пятилетовым.

Екатеринбург, служба информации

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