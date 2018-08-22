Киллеров из тюменского УФСБ обвинили в убийствах, разбое и похищении людей

Следственный комитет закончил основные следственные действия по уголовному делу в отношении экс-сотрудников тюменского управления ФСБ. О том, что в сентябре фигуранты должны приступить к ознакомлению с материалами дела, «Коммерсанту» сообщил источник в правоохранительных органах. Потом дело передадут в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и направят по подсудности в один из военных судов УрФО, так как преступления предположительно совершали бывшие и действующие на тот момент сотрудники управления ФСБ по Тюменской области.

Сейчас все обвиняемые находятся в следственном изоляторе в Москве. По сведениям «Ъ», при предъявлении окончательного обвинения лейтенанту ФСБ Алексею Короткову, его коллеге прапорщику Евгению Гладких, тренеру по самбо чекистов Александру Кобылину, оперативнику МВД Сергею Зазуле и неработающему Сергею Синякову следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) в целом поддержали начальную квалификацию вменяемых им преступлений.

Фигуранты в зависимости от роли каждого из них были обвинены в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве и похищении людей. Уголовное преследование еще одного обвиняемого, капитана ФСБ Владимира Гилева, было прекращено в связи со смертью – его нашли в камере СИЗО с перерезанным горлом.

По версии следствия, обвиняемые с 2008 по 2016 год занимались разбойными нападениями на теневых обнальщиков. Кроме того, жертвами силовиков стали несколько выходцев из стран Средней Азии – эти убийства, считает следствие, использовались чекистами для устрашения тюменских бизнесменов, отказывавшихся платить им дань.

Так, в деле указан эпизод, когда члены группировки переодели в деловой костюм одного из мигрантов, а потом убили его на глазах у бизнесмена, у которого вымогали крупную сумму денег. Убийства таксистов, говорится в деле, совершались с целью хищения их автомобилей, которые использовались затем для других преступлений. Кроме того, члены группировки были причастны к хищению сейфа с деньгами из одной коммерческой компании Тюмени в декабре 2008 года, а также к ложному минированию тюменского ресторана «Контрабас» в январе 2016 года. Александр Кобылин и Сергей Синяков фигурируют в деле об убийстве женщины в Тюмени в 1994 году.

Выйти на группировку удалось после серии резонансных убийств тюменских таксистов. Раскрыть их смогли тюменские сыщики. Однако после того, как были установлены личности подозреваемых, дело было передано военным следователям в Москву, а в управлении ФСБ по Тюменской области прошла кадровая чистка – со своих постов ушли руководители нескольких подразделений во главе с начальником управления генералом Вадимом Пятилетовым.

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