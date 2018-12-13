В Екатеринбурге будут судить очередного держателя «резиновой» квартиры

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который поставил на учет в своей квартире 37 мигрантов. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по городу Екатеринбургу, против него возбужденно уголовное дело по статье 322 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Квартировладельцу грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Мужчина ставил мигрантов на учет в своей квартире по улице Расточной 15/8, чтобы получить деньги. При этом обвиняемый знал, что они не будут проживать в помещении. Свою вину он признал. Материалы дела переданы в мировой суд Железнодорожного района.

На дня в Екатеринбурге был вынесен приговор по аналогичному делу. Гражданину Чудинову, который поставил на учет в своей квартире 28 иностранцев, решением мирового суда Железнодорожного района было назначено наказание в виде лишение свободы в колонии строгого режима на один год и четыре месяца.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 13.12.18

Водитель, который повторно сел за руль пьяным, проведет три месяца в колонии. / Свердловчанка отсудила у строителей 1,4 млн рублей за несвоевременную сдачу дома. / «Это звери». Гособвинение запросило 24 года строгого режима для участника банды киллеров из тюменского ФСБ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»