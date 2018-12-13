«Киоски – это пережиток 90-х»: мэрия Екатеринбурга ищет новые способы сноса незаконных торговых точек

Администрация Екатеринбурга совместно с депутатами начала разрабатывать план по очистке города от незаконных киосков. Дума вновь выступит посредником между УМВД и мэрией для заключения соглашения, которое позволит быстро сносить нелегальные объекты. По мнению инициатора рабочей группы Григория Вихарева, с новым градоначальником этот вопрос, наконец, получится решить. Кроме того, депутаты рассмотрят предложение МЧС о сносе киосков, которые нарушают правила пожарной безопасности.

Напомним, по словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, к 2022 году из города должны исчезнуть все объекты нестационарной торговли, за исключением киосков по продаже мороженого и газет. Сегодня на заседании депутаткой рабочей группы представители мэрии подтвердили это намерение. «Ларьки – это пережиток 90-х годов. У нас в городе достаточно качественных торговых площадей для оказания услуг питания, торговли и так далее. Сегодня цель – не столько выявление, сколько ликвидация незаконных объектов», – заявил вице-мэр Владимир Боликов.

И.о. начальника комитета по товарному рынку Елена Чернышева вновь перечислила проблемы, с которыми сталкиваются городские власти при сносе нелегальных точек. Во-первых, в городе всего восемь сотрудников, которые уполномочены подписывать протоколы об изъятии имущества. Эту обязанность мэрия хочет перепоручить сотрудникам полиции, но УМВД не соглашается. Во-вторых, администрации сложно вернуть затраченные на снос бюджетные деньги, поскольку большинство нелегальных киосков оказываются бесхозными, и взыскать расходы просто не с кого.

При этом, как подчеркнули депутаты и чиновники, на сегодняшний день никаких правовых препятствий для ликвидации незаконных ларьков нет. Но полиция не желает помочь мэрии в этом вопросе.

Представитель УМВД Антон Трошин на претензии отметил, что взаимодействие с администрацией города все-таки есть. «Сотрудники полиции приняли участи в 25 рейдах. С начала года было пресечено 2 036 административных правонарушений», – заявил он. Однако прокуратура Екатеринбурга по-прежнему считает работу полиции по данному направлению неэффективной и будет готовить соответствующее обращение к областному прокурору Сергею Охлопкову, сообщили представители надзорного ведомства сегодня на заседании рабочей группы.

Мнение депутатов о необходимости сноса киосков разделились. Спикер Игорь Володин и Григорий Вихарев заявили, что к ним приходят десятки жалоб от жителей на антисанитарию, продажу алкоголя по ночам и опасное расположение ларьков у дорог. Поэтому, по их мнению, проблему нужно решать быстро, как это было сделано в Москве. Владимир Смирнов отметил, что бороться необходимо только против незаконных торговых точек, а Михаил Вечкензин заявил, что предпринимателей нельзя ломать через колено и с владельцами киосков надо вести переговоры.

Чтобы прекратить дискуссию, Вихарев предложил высказаться приглашенным специалистам. Замначальника отдела надзорной деятельности МЧС Екатеринбурга Павел Пенягин предложил свой вариант борьбы с нестационарными объектами: «Если территория принадлежит муниципалитету и павильон располагается менее чем в 15 метрах от здания, что является нарушением пожарных разрывов, мы можем выдать администрации предостережение. Орган обязан его выполнить. Может быть, это поможет».

Депутаты одобрили предложение и обещали рассмотреть его на заседании комиссии по экономическому развитию. Кроме того, избранники подготовят обращение к УМВД с рекомендацией заключить соглашение с администрацией Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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