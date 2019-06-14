Предприниматели Екатеринбурга выступят с обращением к Владимиру Путину, чтобы защитить свои киоски от сноса (ФОТО)

В Екатеринбурге предприниматели готовят обращение к президенту России – и рассчитывают быть услышанными ходе прямой линии, намеченной на 20 июня. Проблема, с которой намерены выступить представители малого бизнеса – размещение в Екатеринбурге торговых павильонов, киосков и ларьков. Владельцы торговых точек опасаются, что в ходе реформы, которую инициировали местные власти, они могут лишиться своих объектов, и хотят защитить свой бизнес. Сегодня обращение к президенту утверждали на специальном собрании предпринимателей, которое прошло в Центре международной торговли.

Как рассказал корреспонденту «Нового Дня» один из участников встречи Андрей Бузилов, в 2018 году в Екатеринбурге была сделана полная инвентаризация нестационарных торговых объектов после которой к декабрю появилась соответствующая схема расположения этих точек, подписанная мэром города Александром Высокинским. В ней было отмечено 2365 киосков и павильонов, – говорит собеседник агентства. Были подписаны бессрочные договоры аренды, что должно было упростить жизнь предпринимателям. Но потом в администрации решили, что торговые объекты данного формата в городе не нужны, – отмечает Бузилов. Владельцев торговых объектов поставили в известность, что договоры аренды необходимо перезаключить, причем сроком лишь на один год, после чего часть объектов останется, а часть будет удалена с улиц – согласно новой схеме зонирования.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце апреля администрация Екатеринбурга представила новую концепцию размещения нестационарных объектов на территории города. Предполагается, что к 2021 году из центра города исчезнет 1,5 тысячи киосков, останется только 835 торговых точек в спальных районах и на окраинах. В этих павильонах будет разрешено продавать печатную продукцию, мороженое, прохладительные напитки, ритуальные принадлежности, а также оказывать бытовые услуги и автосервис (шиномонтажки). При этом уличных лотков с овощами и фруктами в проекте мэрии не предусмотрено. «То есть не важно сколько человек работал, сколько вложил в реконструкцию, все по-новой, объекты которые остаются – выносятся на торги», – возмущается Андрей Бузилов.

Со слов предпринимателя, владельцы бизнеса переживают из-за грядущего сокращения торговых объектов и объединились, чтобы вести диалог с властями и найти компромисс. Сегодня во время собрания предприниматели подготовили письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину. Андрей Бузилов также сообщил, что их вопрос поднимут во время прямой линии 20 июня.

Местные власти на запрос бизнесменов отреагировали. На следующей неделе планируется встреча с губернатором Свердловской области, рассказали участники сегодняшнего собрания.

Екатеринбург, служба информации

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