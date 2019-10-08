Мэрия Екатеринбурга в третий раз вынесет на думу проект реформы по киоскам

Председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева сегодня презентовала городским депутатам очередной проект реформы по размещению киосков. После летнего бунта предпринимателей власти дали трехлетнюю отсрочку владельцам легальных ларьков, которые исправно платили за аренду земельного участка. Однако с 14 декабря коммерсанты в любом случае обязаны зарегистрировать с мэрией новые договоры на размещение торговых точек. Проблема в том, что в администрации до сих пор нет положения, регулирующего этот порядок. Документ должна утвердить дума, но у депутатов есть претензии к проекту.

Напомним, весной 2019 года свердловским правительством был утвержден новый порядок размещения нестационарных объектов торговли. Теперь право заключения договора на аренду земельного участка будет разыгрываться на аукционе, а срок действия новой аренды составит семь лет. Администрация Екатеринбурга внесла коррективы: на аукционе будет оцениваться внешний облик и специализация торговой точки, а право на заключение договоров передается в районные администрации.

Осенью были сделаны новые поправки: добросовестные владельцы ларьков могут заключить трехлетний договор аренды без торгов. Сейчас на места в муниципальной схеме размещения киосков претендуют более 2 тысяч коммерсантов, уточнила Елена Чернышева. По ее словам, администрация Екатеринбурга не может приступить к этой работе, пока не будет принято положение, устанавливающее размер платы за аренду и порядок заключения договоров с торгами и без них. Проект этого документа и был представлен сегодня депутатам. В положении предлагается прописать, что арендную плату с предпринимателей будут собирать районные администрации, а контролировать процесс будет специальная автоматизированная программа.

«Документ скоро будет внесен в думу. Убедительная просьба к депутатам рассмотреть предложенный проект, чтобы к началу декабря этот документ уже был готов», – отметила Елена Чернышева.

Проект положения уже рассматривался в думской комиссии по экономическому развитию, и ее председатель Григорий Вихарев объяснил, чем недовольны депутаты.

«У нас есть претензии к постановлению главы города, по которому весь функционал передается в районы – заключение договоров и администрирование платежей. Комитету по товарному рынку остается только составление схемы. На мой взгляд, это неправильно. На кухне должно быть одна хозяйка. У нас итак с киосками без пяти минут пожар. Администрация города сумела потушить конфликт с предпринимателями, но если по этому положению решения будут приниматься семь раз (по числу районов города, – прим. ред.), и все в разные стороны, тогда снова может полыхнуть», – заявил депутат.

Елена Чернышева заверила, что сотрудники районных администраций справятся с работой, так как заключение договоров с владельцами киосков носит больше технический характер. Размер арендной платы будет определяться автоматически той самой информационной программой, которую сейчас разрабатывает мэрия. «Что касается проведения аукционов, так это новый опыт для всех, потому что раньше никто этим не занимался», – заметила чиновница.

Александр Колесников заявил, что согласен с инициативой мэрии. По его словам, до 2010 года киосками занимались районы под руководством профильного комитета, и этот опыт нужно вернуть.

Представитель городской прокуратуры также обратила внимание, что конфликт в городской реформе киосков невозможно разрешить без муниципального положения. Документ депутаты рассмотрят в ближайший месяц.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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