Екатеринбургские депутаты отклонили проект мэрской реформы по киоскам, опасаясь бунта предпринимателей

Комиссия по экономическому развитию гордумы Екатеринбурга отклонила проект мэрии о порядке проведения аукциона за места размещения киосков в городе. Документ отправлен на доработку. К нему дума планирует вернуться осенью, когда чиновники смогут договориться с недовольными предпринимателями, которые уже пишут письмо президенту Путину. Коммерсанты обеспокоены тем, что в результате торгов могут лишиться земельных участков, где десятилетиями развивали свой бизнес. Депутаты заявили, что не хотят получить очередной «сквер», поэтому отложили проект.

Напомним, с 1 января 2019 года в Екатеринбурге действует новая схема размещения нестационарных объектов на территории города, в нее включены 2 336 киосков и павильонов. Владельцы 1 429 объектов ранее имели бессрочные договоры аренды земельных участков. Но весной администрация города ввела новое правило. Теперь право заключения договора на аренду участка будет разыгрываться на аукционе, где оценивается внешний облик и специализация торговой точки. Срок действия новой аренды составит семь лет. Кроме того, мэрия заявила о планах расчистить центр города от киосков, отправив ларечников в спальные районы. На переходный период отвели один год.

Как пояснила начальник комитета по товарному рынку Елена Чернышева, владельцы легальных киосков, которые исправно платят за аренду участка, имеют право заключить договор без проведения торгов сроком на один год. Затем им все равно придется участвовать в общем аукционе. Заявки от предпринимателей принимаются до 14 сентября. При этом сейчас в схеме остались порядка 200 перспективных мест для размещения киосков, так как прежние правообладатели не оплачивали фактическое использование муниципального участка земли. Эти места также будут разыграны на аукционе. Собственно, проект положения о правилах проведения торгов для владельцев киосков и рассматривала сегодня профильная комиссия думы.

Депутаты отметили, что из-за «реформы киосков» в городе сложилась напряженная обстановка. Предприниматели боятся потерять свой бизнес, и уже высказывали опасения мэру Александру Высокинскому, а также писали письмо губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ.

Накануне с недовольными коммерсантами встречался вице-губернатор Сергей Бидонько, на совещании присутствовали и сотрудники администрации Екатеринбурга. «Странно получается. Вчера была создана рабочая группа, о котором мы ни сном, ни духом. Вы могли бы нас предупредить о ней хотя бы по телефону», – высказал председатель комиссии Григорий Вихарев вице-мэру Владимиру Боликову. Чиновники в ответ заявили, что сами оказались на встрече «почти случайно».

Впрочем, Елена Чернышева поделилась подробностями, что обсуждалось на этой встрече. По ее словам, предприниматели просят увеличить срок переходного периода до трех лет, хотят вместе с администрацией города определить схему зонирования для размещения киосков, а также требуют доработать форму договора аренды участка на один год, так как их не устраивают некоторые пункты. По последнему вопросу уже начаты переговоры, отметила Чернышева.

Также мэрия отправит запрос в прокуратуру, чтобы выяснить, может ли муниципалитет самостоятельно менять переходный период (норма закреплена в областном законодательстве), и внесет изменение в схему зонирования для киосков.

Чуть позже для журналистов Елена Чернышева пояснила, что ранее озвученная концепция, которая исключала фруктовые и овощные киоски в центре города, не является официальной.

«Это было просто пожелание главы города, которое он озвучил. Это нигде не прописано в нормативных документах. Да, Александр Геннадьевич Высокинский говорил об этом, но при обсуждении пришел к выводу, что возможно, это решение неправильное. Мы сейчас находимся в процессе разработки. Как только будет готова новая концепция, мы ее обязательно озвучим», – прокомментировала глава комитета. При этом она подчеркнула, что, по ее мнению, после реформы количество киосков в Екатеринбурге не сократится, просто изменится география их расположения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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