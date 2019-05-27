Храм, сквер и социальный протест – что будет дальше с главной проблемой мая 2019 в Екатеринбурге

Екатеринбург третью неделю переживает проблему под общим названием «сквер или храм». Текущий понедельник показал, что накал противостояния в Екатеринбурге по главному «майскому» вопросу несколько спал. Теперь самое время поговорить даже не о том, что произошло – самую емкую характеристику причин екатеринбургского противостояния дал полпред Николай Цуканов, – а о том, как и куда двигаться дальше.

Напомним, что Цуканов на совещании с замруководителя администрации президента Магомедовым и губернаторами Уральского федерального округа особо подчеркнул, что речь на митингах в сквере шла не о храме, речь шла о сквере: «Сложно сказать, что это конфликт РПЦ и общества. Это вопрос о не в полной мере выполненной работе органами местного самоуправления. Я не слышал, чтобы выступали против собора. Выступали за сохранение сквера. Недостаточно было дискуссий, программ по обустройству парков и скверам. Принимая решение о вырубке деревьев, организации стройплощадок, надо обращаться к мнению специалистов – архитекторы, урбанисты, общественные организации. Общественные слушания: если бы диалог был, я убежден, что не было бы таких вопросов. Сегодня плоскость конфликта выглядит как строительство храма, но в опросах не доминирует протест против собора. Тем более это к 300-летию. Люди выступали именно за сохранение сквера. Я прошу об этом говорить. И выводы делать, когда будете дальнейшие решения принимать, основываясь на этом факте. Это опасная ситуация. Речь не про Екатеринбург – там есть споры и разногласия. Просьба правильно оценивать риски. Я благодарю губернатора за принятые решения последние, правильно обозначена повестка, лучше сделать несколько шагов назад и обсудить с жителями Екатеринбурга. Органы местного самоуправления тоже должны сделать выводы, должно быть публичное обсуждение по судьбе сквера, привлекайте жителей. И проблем будет меньше. А всем остальным – делайте выводы».

И действительно, все опросы демонстрируют, что екатеринбуржцы не против строительства храма. Сейчас обсуждается место для возведения соборного храма. Свою позицию обозначил губернатор Евгений Куйвашев. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречи и со сторонниками, и с противниками строительства храма в сквере. В гордуме создается рабочая группа, которая примет решения о принципах и формате проведения опроса жителей города, одна из важнейших задач, которую ей предстоит решить – чтобы опрос был репрезентативным.

В мэрию продолжают поступать предложения горожан по месту будущего расположения храма, их уже несколько тысяч. Судя по всему, пока рассматриваются все опции, включая и спорное место «на драме». Останется ли он в шорт-листе – пока до конца неизвестно. В любом случае, готовящийся опрос в Екатеринбурге по уровню интереса и драматургии будет сопоставим с любой крупной избирательной кампанией в этом всегда политизированном городе. И интересны будут позиции сторон – ведь акторов в этом процессе несколько.

Что касается власти, то вряд ли после оценки, данной президентом России, которая была далее конкретизирована полпредом Цукановым, стоит опасаться фальсификаций и подтасовок со стороны мэрии, губернатора. Чиновники заинтересованы в урегулировании, а не эскалации, поэтому можно утверждать, что будет сделано все для обеспечения максимальной прозрачности и демократичности в процессе подготовки, проведения и подсчета результатов опроса. Тем более это касается «силовиков», которые точно не заинтересованы в новых обострениях и столкновениях на улицах города.

Позиция Русской Православной Церкви также обозначена четко. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, в частности, сказал следующее: «Сегодня перед Церковью – вызов. Как и 100 лет назад, когда прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев, – сказал архипастырь, отметив, что убийство Царской семьи положило начало геноциду русского народа. Глава митрополии высказал уверенность в том, что русский народ, прошедший через страдания ХХ века – Гражданскую войну, коллективизацию, голод, разруху, уничтожение святынь, Великую Отечественную войну – и совершивший великий подвиг, не поддастся на эти вызовы сегодняшнего времени, и останется единым народом, базисом которого является святая православная вера и Русская Православная Церковь. Исторические ошибки прошлого не должны повторяться – этот ответственный урок очень важно усвоить нынешнему поколению».

На состоявшихся встречах в мэрии представители православной общественности изъявляли готовность провести активную агитационную кампанию в пользу храма, в частности в пользу строительства храма на уже выбранном месте. По сути, их задача – убедить горожан, которые не сформировали еще свою позицию.

Позиция инвесторов обозначена буквально сегодня утром – похоже, на период опроса они решили дистанцироваться от дискуссии. В адрес СМИ поступило следующее коммюнике, приведем его почти дословно: «УГМК и РМК являются одними из соучредителей Фонда св. Екатерины и выступают основными инвесторами строительства собора Св. Екатерины в Екатеринбурге. Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии. УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех. После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства».

Позиция большинства горожан также довольно очевидна: все социологические опросы показывают, что екатеринбуржцы не против храма. Но единодушия относительно места строительства нет. И это – главный вызов будущего опроса. Протестная неделя обозначила наличие большого числа противников строительства храма именно в сквере у театра Драмы, многие из которых не являются противниками храма как такового. Приходившие «стоять за сквер» озвучивали свою позицию как позицию мирных горожан, недовольных уничтожением зеленой зоны. Но гражданский протест, тем не менее, не избежал политизации.

Уже в ходе противостояния в сквере в повестке наряду с гражданским протестом стали циркулировать вопросы отставок, позже ставился вопрос о роспуске гордумы. Присутствовавшие в сквере наблюдатели видели определенное количество молодых людей, которые вели себя явно провокационно, подталкивали протестовавших к прямым столкновениям с полицией. Уже через пару дней после начала протестов на площадке у драмы стали появляться гастролеры – в своих последних интервью Алексей Навальный отмечал, что в сквере были задержаны его сторонники из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Магнитогорска. И после этих событий у драмы, и после встреч в мэриии, где высказывались противоборствующие стороны, стало понятно, для организаторов опроса одной из главных будет задача оставить дискуссию вокруг храма в пределах мирного гражданского обсуждения, не дать возможности использовать конфликт для решения своих задач различным политическим силам. Немаловажным является и то, что за событиями вокруг храма наблюдают не только на Урале, пример урегулирования вопроса выплеснувшегося на улицы, будет интересен и другим регионам.

Массовые протесты в Екатеринбурге

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

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