Прокурор Охлопков предложил Куйвашеву пересмотреть сроки «ларечной» реформы в Екатеринбурге

Свердловская прокуратура рекомендовала губернатору Евгению Куйвашеву продлить сроки перехода на новый порядок размещения киосков в Екатеринбурге. Напомним, по задумке местных властей, реформа поможет очистить центр мегаполиса от нестационарных торговых точек. Но коммерсанты выступили резко против. Они собрали около 30 тысяч подписей в защиту привычных мест для ларьков и обратились в надзорный орган.

Прокуратура провела проверку по жалобам предпринимателей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, установленный свердловским правительством в марте 2019 года новый порядок размещения киосков не противоречит федеральному законодательству. Напомним, теперь право заключения договора на аренду земельного участка будет разыгрываться на аукционе, где оценивается внешний облик и специализация торговой точки.

Срок действия новой аренды составит семь лет (раньше договоры были фактически бессрочными). На переходный период реформы отвели один год. Именно этот пункт и не устраивает большинство предпринимателей. Владельцы ларьков считают, что один год – слишком короткий срок, поэтому «ларечная» реформа приведет к убыткам и вынужденному массовому увольнению работников. Прокуратура встала на сторону ларечников и предложила губернатору «в связи с большим общественным резонансом» вернуться к данному вопросу, но уже учитывать мнения предпринимателей.

Добавим, сейчас чиновники готовы пойти на компромисс и обсуждают продление переходного периода до трех лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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