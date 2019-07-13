Бизнесмены собрали десятки тысяч подписей против сноса киосков и обратились в прокуратуру

Жители Екатеринбурга поставили уже около 30 тысяч подписей в защиту привычных им ларьков и киосков, которые хочет отправить под бульдозер глава города Александр Высокинский.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» предприниматель Андрей Бузилов, он и другие владельцы киосков намерены доказать мэру, что, сражаясь с нестационарными торговыми объектами, он вовсе не действует на благо простых горожан, хотя именно их интересы должны быть для него главным руководством к действию. Поэтому в последние дни продавцы киосков предлагают покупателям поставить подпись в их поддержку.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце апреля администрация Екатеринбурга представила новую концепцию размещения нестационарных объектов на территории города. Предполагалось, что к 2021 году из центра города исчезнет 1,5 тысячи киосков, останется только 835 торговых точек в спальных районах и на окраинах. Сейчас в городе всего 2365 ОНТ.

До 14 сентября все владельцы ларьков должны заключить со своими районными администрациями договоры аренды только на один год, а затем – освободить место. «Для господина Высокинского это просто идея-фикс», – возмущается Андрей Бузилов и подчеркивает, что массовый снос киосков ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, это означает потерю работы как минимум для 30 тысяч людей, в основном – предпенсионного и пенсионного возраста. Во-вторых, на сотни миллионов рублей уменьшатся поступления в городской бюджет – и это не только арендная плата за землю и налоги самих бизнесменов, но и налоги электросетевых компаний, которые получают с торговых точек немалый доход. В-третьих, как ни странно, это вопрос того самого благоустройства, о котором радеет Высокинский. По словам Бузилова, когда зимой Высокинский обнаружил, что снег в городе не убирается, первое, что сделали главы районов – мобилизовали на его расчистку владельцев киосков. Да и мусор вокруг своих объектов убирают сами владельцы. «Люди мусорить на остановках не перестанут, во всяком случае – какая-то их часть. Нас не будет, кто будет убирать?» – задается вопросом предприниматель.

Ранее бизнесмены писали обращение Владимиру Путину и губернатору Куйвашеву. Несколько дней назад встреча представителей бизнеса и мэрии состоялась в городской прокуратуре. По данным РИА «Новый День», мэрии было рекомендовано – пока в устной форме – не принимать резких решений без учета мнения бизнеса. Также прокуратура запросила у мэрии документы, на основе которых Высокинский собирается сократить число киосков на две трети.

Добавим, что городская дума тоже не в восторге от идеи сноса ларьков. 18 июня комиссия по экономическому развитию гордумы Екатеринбурга отклонила проект мэрии о порядке проведения аукциона за места размещения киосков в городе. Документ отправлен на доработку. К нему дума планирует вернуться осенью, когда чиновники смогут договориться с недовольными предпринимателями. Депутаты заявили, что не хотят получить очередной «сквер», поэтому отложили проект.

Между тем Андрей Бузилов заявил «Новому Дню», что «сквера» не будет: «У нас мораторий на такие действия. Мы хотим действовать строго по закону». Вместе с тем предпринимательское сообщество раздражает, что мэр начал вести себя как единоличный хозяин города. Это подтвердил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который встречался вчера с инициативной группой владельцев киосков. «Бизнесмены сдаваться не готовы и отстаивают свои детища, созданные рабочие места. Пока что ждем официальную реакцию облпрокуратуры на пачку депутатских запросов, отправленных мной в защиту малого и среднего бизнеса. Сегодня из зала слышал мнения, что вообще пора возвращать Екатеринбургу прямые выборы мэра. Это прямая реакция на непопулярные решения, на то, что чиновники действуют вопреки интересам горожан», – написал Альшевских в соцсети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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