С улиц Екатеринбурга удалят все фруктовые и овощные киоски

Администрация Екатеринбурга представила новую концепцию размещения нестационарных объектов на территории города. К 2021 году из центра города исчезнет 1,5 тысячи киосков, останется только 835 торговых точек в спальных районах и на окраинах. В этих павильонах будет разрешено продавать печатную продукцию, мороженое, прохладительные напитки, ритуальные принадлежности, а также оказывать бытовые услуги и автосервис (шиномонтажки). При этом уличных лотков с овощами и фруктами в проекте мэрии не предусмотрено.

Как рассказала сегодня в думе глава комитета по товарному рынку Елена Чернышева, вся территория Екатеринбурга будет условно поделена на три категории. В первую попадают десять районов, где превышен норматив обеспеченности жителей торговыми площадями – это Центральный, Спортивный, Завокзальный, Заречный, ВИЗ, Пионерский поселок, Втузгородок, Юго-Западный, Ботаника. На этих территориях в будущем не предполагается размещение киосков.

Во вторую категорию попали 20 районов – Уралмаш, Химмаш, Вторчермет и другие спальные районы, где есть недостаток в торговых площадях. Здесь будут размещаться все типы разрешенных киосков. И, наконец, третья категория – это отдаленные территории города, где в павильонах можно будет торговать чем угодно.

Сокращение нестационарных объектов будет проходить постепенно. Как пояснила Чернышева, с действующими торговыми точками будет заключен договор без проведения аукциона на один год. По истечении этого срока все места, которые включены в схему размещения киосков, будут участвовать в аукционах. С предпринимателями, которые выиграют торги, будут заключены договоры сроком на семь лет – таковы требования нового федерального и областного законодательства.

Впрочем, депутатам проект мэрии не понравился. Александр Колесников призвал чиновников отказаться от схемы размещения киосков и вернуться к порядку одобрения заявок предпринимателей. «Рынок сам себя контролирует. Вот много людей хотят поставить киоски на Минометчиков, потому что там трафик большой. Так разрешите им, пусть сами себя съедят и один останется», – поделился депутат своей идей.

Михаил Вечкензин выразил обеспокоенность, что с улиц исчезнут киоски с фруктами и овощами. Елена Чернышева отметила, что почти все торговцы таких палаток платят аренду не муниципалитету, а предпринимателю, который заключил договор, а администрацию такое положение дел не устраивает. Константин Киселев поинтересовался, что будет с популярными фудтраками и мобильными кофейнями. Оказалось, что вся торговля с колес в принципе незаконна на территории Екатеринбурга.

В итоге депутаты выразили желание еще раз обсудить концепцию мэрии в профильных комиссиях. Но тут выяснилось, что городская дума не будет участвовать в утверждении новой схемы размещения нестационарных объектов. В полномочия думы входит только утверждение порядка заключения договоров с предпринимателями, арендующими место для киоска.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.19

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