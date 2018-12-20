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Четверг, 20 декабря 2018, 17:16 мск

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Мэрия Екатеринбурга утвердила новый план размещения киосков

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил новую схему размещения киосков на территории города, которая вступит в силу с 1 января 2019 года. В документ включено 2 336 нестационарных торговых точек. Остальные ларьки признаны нелегальными, а значит, будут снесены.

Напомним, всего по итогам инвентаризации 2018 года мэрия насчитала 3 325 нестационарных объектов. При этом законными из них считались только 2 645 точек, заключивших договор аренды с администрацией города. Из новой версии схемы исключены еще 309 киосков. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это были должники и нарушители, которые меняли специализацию торговли или располагались в границах охранных зон инженерных сетей.

«Мы прошли большой путь по наведению порядка в этом сегменте торговой отрасли столицы Урала, провели полную инвентаризацию всех имеющихся в городе нестационарных объектов, рассмотрели все заявки от предпринимателей на ближайшую перспективу. Могу сказать, что практически все действующие сегодня в законном порядке в Екатеринбурге нестационарные торговые точки будут работать и дальше», – прокомментировал вице-мэр по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов.

В новой схеме были учтены и торговые точки, которые появились во время подготовки Екатеринбурга к футбольному ЧМ, а теперь прошли ребрендинг. Кроме того, определены 167 мест для сезонной торговли. Речь идет о тележках по продаже мороженого и прохладительных напитков, их владельцам разрешается торговать с 1 апреля по 1 октября.

Напомним, в городской думе создана рабочая группа для обсуждения проблемы засилья нелегальных киосков. Депутаты хотят выступить посредниками между УМВД и мэрией для заключения соглашения, которое позволит быстро сносить нелегальные объекты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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