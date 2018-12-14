В Управлении дороги прошли обыски. Начальник СвЖД задержан

В Управление Свердловской дороги наведались следователи. Речь идет об уголовном деле о получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следкоме РФ, начальник Свердловской железной дороги – филиала РЖД Алексей Миронов подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, у него проведен обыск. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.18

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