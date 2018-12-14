Начальника СвЖД обвиняют в получении взятки за покровительство по службе

Следователи сообщили новые подробности по делу начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Как рассказали РИА «Новый День» в Уральском следственном комитете по транспорту, в отношении Миронова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере».

Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли все сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Свердловского СО на транспорте Уральского СУ на транспорте СК России, сотрудники УМВД на транспорте по УрФО, УФСБ России по Свердловской области.

Сейчас Алексей Миронов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого. Его обыскали, ему предъявлено обвинение, следователи проверяют причастность Алексея Миронова к совершению иных преступлений. Сегодня в Ленинском райсуде Екатеринбурга будет решен вопрос об избрании меры пресечения, следствие будет настаивать на аресте. Время начала судебного заседания пока неизвестно.

Напомним, Алексей Миронов возглавляет СвЖД с 2011 года.

Екатеринбург, служба информации

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