Выбирать меру пресечения начальнику СвЖД будут за закрытыми дверями (ФОТО)

В эти минуты в Ленинском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову. Процесс вызвал ажиотаж – у дверей суда дежурят практически все СМИ региона. Однако решение будут принимать за закрытыми дверями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, журналистов попросили удалиться. Прокурор заявил ходатайство, чтобы заседание о мере пресечения прошло в закрытом режиме, «чтобы не раскрыть тайну следствия».

Решение будет выносить судья Андрей Шашкин. Следователи настаивают на аресте высокопоставленного сотрудника РЖД. Адвокат просит отпустить Миронова под залог, он готов внести установленную судом сумму и настаивает на том, что его подзащитного нет необходимости отправлять под стражу. Миронов в суде заявил, что не считает себя виновным и просит, чтобы к нему не применяли арест.

О том, что Алексей Миронов задержан, стало известно сегодня утром. Его подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Другие подробности дела официально не раскрываются.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.18

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