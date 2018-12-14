Арест начальника СвЖД. Он заявил, что стал жертвой провокации (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в Ленинском районном суде избрали меру пресечения для начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова в виде заключения под стражу на два месяца.

Арест начальника СвЖД

В перерыве перед оглашением, когда Миронова уводили в конвойное помещение, он успел заявить, что будет настаивать на своей невинности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невинность», – сказал Алексей Миронов.

Напомним, во время заседания Миронов в суде заявил, что не считает себя виновным, и попросил, чтобы к нему не применяли арест.

Как уже ранее писал РИА «Новый День», Алексея Миронова подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Другие подробности дела официально не раскрывают.

Зато сам подозреваемый воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявелний. В частности, назвал фирму и ее представителей, которые фигурируют в уголовном деле. «Товарищ Савранин, Акулов и Широков, возглавляющие компанию ООО «Строй тикс», являются заявителями в этом громком деле. Это три судимых человека. Почему факт возник в 2017 году, а прецедент состоялся в 2015 году? Мной сделаны жесткие кадровые изменения в этом году и «Строй Тикс» лишился извращенной финансовой устойчивости, неоспоримы доказательства, что устойчивости у него сегодня нет», – сообщил Миронов.

«Я заключал договор с ООО «Премиум», а никак не с товарищем Савраниным, который показывает, что он сделал оплату. Какое может быть мое покровительство «Строй Тикс», если я с товарищем Савраниным лично не знаком, а он с Российскими железными дорогами прямых договоров подряда строительных никаких не имеет! Он выступает только на вторых-третьих ролях, субподрядчиком. Отношений у нас с ним никаких не было и быть не может. Все аргументы говорят о несостоятельности и противоречивости предъявленных в мой адрес обвинений и четкий умысел дискредитации. А заключение под стражу – слабость и необоснованность расследования, – уверен начальник СвЖД. – Сформированная провокация в 2015 году носила системный характер, дабы дискредитировать меня в любой год! Почему бы не 18-м? Я все сказал и считаю, что правота сегодня и предметное расследование до конца покажут свою справедливость. Заключение под стражу на 2 месяца это совершенно не обосновано, никому я не угрожал и угрожать не могу».

Согласно базе данных ЕГРЮЛ, существует две компании с одинаковым названием ООО «Строй тикс». В одном из них Евгений Савранин является учредителем, компания образована в 2015 году, и, судя по данным отчетности, деятельности фактически не ведет. Вторая компания, была образована в 2003 году, Савранин был в ней директором и учредителем, но сейчас никакого отношения к компании не имеет. Компания не ликвидирована, существует, но несет убытки.

Екатеринбург, служба информации

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