Скончался экс-глава СвЖД, обвиняемый в получении взятки

Экс-глава СвЖД Алексей Миронов скончался на даче в Подмосковье. Информацию корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил собственный источник. Неподалеку от тела Миронова нашли ружье.

Напомним, Миронова подозревали по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Он находился под домашним арестом, но 14 июня суд отпустил его под залог в 5 млн рублей.

Алексея Миронова арестовали в декабре 2018 года. В день первого суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

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