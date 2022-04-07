Суд взыскал с вдовы покончившего с собой начальника СвЖД 19 млн рублей

Вдова начальника СвЖД Алексея Миронова, который в 2019 году покончил с собой, находясь под следствием, заплатит государству 19 млн рублей из полученного наследства. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, такое решение принял Московский городской суд.

Напомним, Миронова обвиняли в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в период с 2015 по 2018 годы он получил взятки на сумму около 20 млн рублей в виде оказанных услуг по строительству загородного дома в Московской области. В Уральском СУ (Т) СКР заявляли, что в ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность бывшего начальника Свердловской железной дороги. В июне 2019 года Алексей Миронов был обнаружен мертвым, уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

Теперь Московский суд признал заключенные Мироновым сделки ничтожными, «поскольку они совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности», и взыскал с его вдовы в доход государства за счет наследственного имущества более 19 млн рублей. Судебное постановление вступило в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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