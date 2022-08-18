Суд поставил точку: с вдовы экс-начальника СвЖД взыщут имущество на 19 млн рублей

Вдове экс-начальника СвЖД Алексея Миронова, который в 2019 году покончил с собой, находясь под следствием, все-таки придется отдать государству унаследованное от мужа имущество на сумму 19 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, такое решение вынес Второй кассационный суд общей юрисдикции. Ранее такой же вердикт вынес Московский горсуд, но оно было оспорено.

Напомним, Миронова обвиняли в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в период с 2015 по 2018 годы он получил взятку на сумму около 20 млн рублей – ему построили загородный дом в Московской области. В Уральском СУ (Т) СКР заявляли, что в ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность бывшего начальника СвЖД. В июне 2019 года Алексей Миронов был обнаружен мертвым, уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

Теперь Московский суд признал заключенные Мироновым сделки ничтожными, «поскольку они совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности», и взыскал с его вдовы в доход государства за счет наследственного имущества более 19 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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