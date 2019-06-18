Куйвашев о смерти Миронова: за ширмой борьбы с коррупцией скрываются клановые разборки силовиков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес соболезнования родным скончавшегося накануне Алексея Миронова. Он намекнул на клановые разборки и кампанейщину в действиях силовиков, которые занимаются делами о коррупции.

Губернатор опубликовал соболезнования на своей странице в «Инстаграм». Он сказал, что несмотря на уголовное преследование экс-главы СвЖД, его запомнят «профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком».

«Я хочу напомнить, что в нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений. Борьба с коррупцией – важная задача нашего общества, но она не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь», – заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, о смерти Алексея Миронова стало известно накануне. Он скончался на даче в Подмосковье, рядом обнаружили ружье. Несколько дней назад он вышел из-под домашнего ареста. Он обвинялся по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В день первого суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов.

Екатеринбург, Елена Иванова

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