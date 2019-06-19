Экс-начальника СвЖД Миронова отпоют и похоронят в Москве

Бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который был обнаружен застреленным на даче в Подмосковье, похоронят завтра на Троекуровском кладбище в столице России. Перед этим пройдет церемония прощания в траурном зале ведомственной больницы РЖД.

Там же пройдет и ритуал отпевания по православному канону, несмотря на то, что церковь запрещает проводить его в отношении тех, кто наложил на себя руки. В исключительных случаях при ряде обстоятельств это все же возможно. Как сообщает BFM, клирики согласились с тем, что речь может идти о доведении до самоубийства.

«Если человек совершил самоубийство, не имея психических заболеваний, а по иным причинам – из-за алкоголизма, наркомании, долгов, неразделенной любви или любой иной причины, церковь отпевать его не благословляет. Во время отпевания мы молимся: «Со святыми упокой раба Твоего». Но сложно назвать рабом Божьим человека, который отрекся от воли Божьей, тем более дерзновенно – просить Господа упокоить его со святыми. В таких случаях погребение совершается по особому чину, в котором церковь не просит, чтобы Господь упокоил со святыми, а просит только о милости к этому несчастному человеку и к его близким. Этот чин священнослужитель не может совершать самовольно, только по благословению епископа. За этим благословением родственники и приходят на прием. Люди хотят, чтобы хоть какие-то молитвы были произнесены над телом покойного, ведь дело касается такого важного вопроса, как посмертная участь нашего ближнего», – цитирует портал «Православие и мир» епископа Обуховского Иону.

Накануне о смерти Миронова высказался свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который намекнул на клановые разборки и кампанейщину в действиях силовиков, которые занимаются делами о коррупции. «Я хочу напомнить, что в нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений. Борьба с коррупцией – важная задача нашего общества, но она не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь», – написал глава региона.

Напомним, Алексею Миронову было 54 года. О его смерти стало известно в понедельник. Его нашли с огнестрельным ранением, а рядом с ним было ружье. 12 июня он вышел из-под домашнего ареста. Он обвинялся по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В день первого суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

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