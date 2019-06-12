Экс-начальника СвЖД отпустили под залог

Только что в Ленинском районном суде Екатеринбурга закончился суд по продлению меры пресечения экс-главе СвЖД Алексею Миронову. Его отпускают под залог в 5 млн рублей. Деньги он должен внести до 21 июня, До момента внесения необходимой суммы он будет оставаться под домашним арестом.

Напомним, заседание по продлению меры пресечения началось в понедельник, 10 июня. Как рассказал «Новому Дню» представитель обвиняемого Сергей Колосовский, следственным органам было отказано в рассмотрении ходатайства по существу, так как в документах домашний арест попросили продлить до 12 июня 2019 года. «Ленинский суд им отказывает в связи с тем, что до 12 июня домашний арест уже продлен («Новый День» об этом сообщал, – прим. ред.)».

Напомним, Алексея Миронова арестовали в декабре 2018 года. Его подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В день первого суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов. В феврале его отпустили под домашний арест, в апреле срок этой меры пресечения был продлен до 12 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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