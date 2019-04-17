Облсуд оставил бывшего начальника СвЖД под домашним арестом

Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова на решение Ленинского райсуда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, мера пресечения Миронову оставлена прежней: он останется под домашним арестом до 12 июня.

Напомним, Алексей Миронов сейчас находится под следствием, в декабре 2018 года его арестовали. Миронова подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В день первого суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов. В феврале его отпустили под домашний арест. Сейчас для него сохраняется запрет на интернет-связь, на общение с участниками процесса и сотрудниками СвЖД.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.04.19

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