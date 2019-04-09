Коллективу Свердловской железной дороги представлен новый начальник (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров на совещании с коллективом Свердловской железной дороги представил коллегам нового начальника СвЖД Ивана Колесникова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СвЖД, Иван Колесников родился 16 июня 1980 года в городе Партизанске Приморского края. В 2002 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работал на Дальневосточной железной дороге. В 2007 году переехал в Екатеринбург. С 2015 года был первым заместителем начальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации.

На магистрали сообщили также, что полномочия прежнего начальника СвЖД – Алексея Миронова – прекращены в связи с окончанием 6 апреля 2019 года срока трудового контракта.

Напомним, Алексей Миронов сейчас находится под следствием, в декабре 2018 года его арестовали. Миронова подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В день суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов. В феврале его отпустили под домашний арест. Сейчас для него сохраняется запрет на интернет-связь, на общение с участниками процесса и сотрудниками СвЖД.

Екатеринбург, служба информации

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