Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова отпустят из СИЗО (ФОТО)

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова об изменении меры пресечения. 8 февраля ему был продлен срок содержания под стражей до 12 апреля по решению Ленинского районного суда. В сам зал суда Миронова не привезли, в процессе он участвовал по прямой трансляции.

Заседание длилось несколько часов, в итоге облсуд отменил решение райсуда и отправил Миронова под домашний арест, передает корреспондент «Нового Дня» из зала суда. Для обвиняемого сохраняется запрет на интернет-связь, на общение с участниками процесса и сотрудниками СвЖД. Дома Миронов окажется завтра-послезавтра, отметил адвокат начальника дороги Сергей Колосовский.

Как уже сообщал «Новый День», в деле могут появиться новые фигуранты – руководители служб и подразделений СвЖД. Не исключено, что кто-то из них будет привлечен к ответственности как соучастник. Сейчас они активно дают показания. Об этом 14 января заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Петр Решетников. По его словам, предметом расследования станет служебная деятельность Миронова за весь период, особенно внимательно будут изучаться документы по всем строительным и ремонтным работам. Возбуждено уже второе уголовное дело.

Напомним, Алексея Миронова арестовали в декабре 2018 года. Его подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Другие подробности дела официально не раскрывают. В день суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, назвал фирму и ее представителей, которые фигурируют в уголовном деле. В перерыве перед оглашением, когда Миронова уводили в конвойное помещение, он успел заявить, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

На Урале вынесли приговор рецидивистам, устроившим массовую драку в колонии. / ЕВРАЗ снимет фильм для детей «Город без опасности». / Росздравнадзор проверит качество медпомощи в свердловских поселках после скандала с ФАПами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»