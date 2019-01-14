В деле начальника СвЖД появились новые эпизоды. Следствие ищет соучастников

В деле начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова появились новые эпизоды. Не исключено, что скоро появятся и соучастники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Петр Решетников. По его словам, предметом расследования станет служебная деятельность Миронова за весь период, особенно внимательно будут изучаться документы по всем строительным и ремонтным работам. Возбуждено уже второе уголовное дело. В деле также могут появиться новые фигуранты – руководители служб и подразделений СвЖД. Сейчас они активно дают показания. Не исключено, что кто-то из них будет привлечен к ответственности как соучастник. Напомним, Алексея Миронова арестовали в декабре 2018 года. Его подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Другие подробности дела официально не раскрывают. В день суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, назвал фирму и ее представителей, которые фигурируют в уголовном деле. В перерыве перед оглашением, когда Миронова уводили в конвойное помещение, он успел заявить, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов.

Екатеринбург, Анастасия Гусарова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

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