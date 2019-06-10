13 июня экс-начальник СвЖД Миронов будет освобожден из-под домашнего ареста из-за ошибки следователей

Ленинский районный суд отказал следственному управлению на транспорте в продлении домашнего ареста бывшему начальнику СвЖД Алексею Миронову.

Как рассказал «Новому Дню» представитель обвиняемого Сергей Колосовский, следственным органам было отказано в рассмотрении ходатайства по существу, так как в документах домашний арест попросили продлить до 12 июня 2019 года. «Ленинский суд им отказывает в связи с тем, что до 12 июня домашний арест уже продлен («Новый День» об этом сообщал, – прим. ред.). Продление свыше 6 месяцев подтверждается лично Руководителем Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Петром Решетниковым. Соответственно, если он не читает те документы, которые подписывает следователь, то можно сделать вывод о том, как он вообще контролирует расследование дела», – дополнил адвокат Сергей Колосовский.

Информацию об отказе подтвердили и в Ленинском районном суде. Таким образом, 13 июня Алексей Миронов уже будет находиться вне какой-либо меры пресечения.

Напомним, Алексея Миронова арестовали в декабре 2018 года. Его подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В день первого суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что будет настаивать на своей невиновности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов. В феврале его отпустили под домашний арест, в апреле срок этой меры пресечения был продлен до 12 июня.

Екатеринбург, служба информации

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