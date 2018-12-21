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Пятница, 21 декабря 2018, 16:51 мск

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Начальник СвЖД не смог «отпроситься» на Новый год из СИЗО

Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты начальника СвЖД Алексея Миронова, просившей изменить ему меру пресечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, адвокат Миронова просил заменить ему содержание под стражей на домашний арест, но суд отказал, так что встречать Новый год и Рождество начальник СвЖД будет в СИЗО.

Напомним, Алексея Миронова подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Другие подробности дела официально не раскрывают. 14 декабря Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В перерыве перед оглашением, когда Миронова уводили в конвойное помещение, он успел заявить, что будет настаивать на своей невинности. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов.

Екатеринбург, служба информации

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