И.о. руководителя Свердловской железной дороги стал Валентин Искоростенский

На время ареста начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова его обязанности будет исполнять первый заместитель Валентин Искорестенский. Эту информацию РИА «Новый День» подтвердили в пресс-службе компании.

Напомним, в минувшую пятницу в управлении СвЖД прошли обыски, в ходе которых был задержан Миронов. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». В тот же день подозреваемый был арестован на два месяца по ходатайству следствия. Сам Миронов в суде заявил, что он невиновен и все произошедшее является провокацией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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