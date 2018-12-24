Транспортная прокуратура ищет свидетелей по делам арестованного начальника СвЖД

Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения Свердловской железной дорогой соблюдения законодательства о размещении заказов и законности расходования бюджетных средств, а также исполнения инвестиционных программ по строительству, реконструкции и модернизации объектов на железнодорожной магистрали.

Основанием для проведения проверки стало возбуждение ряда уголовных дел по фактам нарушений, допущенных при строительстве объектов железнодорожного транспорта, а также публикации в СМИ и интернете. Напомним, 13 декабря начальник СвЖД Алексей Миронов был задержан и арестован на два месяца по подозрению в получении взятки. Апелляцию по изменению меры пресечения защита Миронова проиграла.

Параллельно с проверкой транспортная прокуратура бросила клич по поиску новых свидетелей и источников информации о хищениях, вымогательствах, коррупции и других злоупотреблениях руководством и сотрудниками СвЖД. По мнению некоторых читателей РИА «Новый День», претензии могут быть предъявлены и к главному бухгалтеру железнодорожного профкома Вере Мурашовой.

Как уже сообщало РИА «Новый День», Миронову предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере», максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Екатеринбург, служба информации

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