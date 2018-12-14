Екатеринбург задыхается из-за смога, синоптики пугают прогнозом (ФОТО)

В Екатеринбурге с утра очень плохая видимость, горожане жалуются на ужасный запах. Синоптики дают неутешительные прогнозы, предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях продляется.

ЖБИ, съезд с моста

Практически всю рабочую неделю в Екатеринбурге провисел смог, сегодня он усилился. По дыму из труб заметно, что ветра нет вообще, то есть вредные выбросы предприятий и от автомобилей не рассеиваются.

Видимость в городе снижена, горожане отмечают, что дышать стало практически невозможно. «Люди на улице кашляют, вышла на улицу – тоже кашлять начала. А в детском саду отменили прогулки, чтобы дети не дышали этим», – рассказала жительница Юго-Западного района города.

Утро в Академическом

Главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях будет продлеваться.

«Города не видно совсем, обычно он там есть»

Ранее синоптики прогнозировали, что вредные примеси в воздухе начнут рассеиваться сегодня, 14 декабря, к 8 часам вечера. Но уже понятно, что дышать воздухом, который видно, придется как минимум до среды. Появление ветра и рассеивание смогу прогнозируют с 19 декабря.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.18

В Управлении дороги прошли обыски. Начальник СвЖД задержан. / 14 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Киоски – это пережиток 90-х»: мэрия Екатеринбурга ищет новые способы сноса незаконных торговых точек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»