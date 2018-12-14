Екатеринбург окутал смог. Что делать тем, кому надо дышать

В Екатеринбурге смог продержится как минимум до середины следующей недели – синоптики об этом уже предупредили. Аллергикам, астматикам и в принципе всем, кто хочет дышать относительно чистым воздухом, лучше уехать из региона. Но ущерб минимизировать можно.

Как рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС», над Екатеринбургом копится смог из-за того, что установилась абсолютно безветренная погода. Выбросы от предприятий и автомобилей накапливаются в воздухе. При этом за сегодняшний день предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, из наблюдательных пунктов сообщения о нехарактерном запахе воздуха не поступало. Но горожане жалуются на кашель и на то, что дышать тяжело.

Чтобы облегчить существование в городе, окутанном смогом, рекомендуют воздержаться от длительных прогулок особенно рано утром. Лучше пересесть на общественный транспорт, снизив количество машин на дорогах. По возможности не стоит слишком часто проветривать в квартирах, но полезно проводить влажную уборку, пользоваться увлажнителями воздуха. Следует пить побольше жидкости, принимать поливитамины. При усилении характерного запаха рекомендуется надевать защитные маски. Лучше ограничить употребление алкоголя, а курильщикам снизить частоту курения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.18

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