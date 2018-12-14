Бывший свердловский ГФИ назначен советником Куйвашева

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Данилы Трубинова на должность советника губернатора. До октября нынешнего года Трубинов занимал пост главного федерального инспектора Свердловской области.

Новый советник Куйвашева проработал в уральском полпредстве в общей сложности 17 лет.

Он занимал должности от консультанта до советника организационного департамента аппарата полномочного представителя. В сентябре 2013 года Данила Трубинов был назначен ГФИ по Ямало-Ненецкому автономному округу, с июня 2017 года перешел на аналогичную должность в Свердловской области. После его отставки новым федеральным инспектором в регионе стал Михаил Каган.

«Евгений Кувайшев нацелил на динамичную работу и обозначил круг задач. Уверен, мой управленческий опыт позволит привнести пользу в общую работу над развитием социально-экономического положения региона», – цитирует Трубинова ДИП губернатора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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