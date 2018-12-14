Подрывников, которые взорвали бомбу на улице Чкалова, задержали

Полиция, ФСБ и Следственное управление по Свердловской области нашли двух мужчин, которые взорвали самодельное устройство на улице Чкалова, в результате чего пострадала работница ЖЭУ. Как пояснили в пресс-службе ведомства, действия обвиняемых носили не хулиганский характер, как это предполагалось изначально.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мотивом преступления стала личная неприязнь одного из задержанных к своей сожительнице. Организатором взрыва был врач-стоматолог 1991 года рождения, а исполнителем – житель Екатеринбурга 1990 г. р. «В середине сентября текущего года дантист обратился к своему знакомому с просьбой вернуть 100 тысяч рублей, которые последний ранее занимал на покупку автомобиля. Однако работник коммерческого предприятия на тот момент не имел денежных средств. Тогда стоматолог предложил приятелю в счет долга применить специальное устройство, когда мимо будет проходить его сожительница», – уточнил Горелых.

Фото предоставлены Валерием Горелых

Взрывное устройство оставили в пакете у подъезда возле дома № 131. Однако раньше предполагаемой жертвы, к бомбе пошла сотрудница ЖЭУ. Она приняла пакет за мусорный и понесла выкидывать. Преступники, испугавшись, что после обнаружения устройства их поймают, взорвали его. Женщина получила ожоги.

Злоумышленникам предъявили обвинения в приготовлении к убийству и покушению, в зависимости от их участия в преступлении. Они заключены под стражу. Расследование дела продолжается.

Как ранее писало РИА «Новый день», взрыв прошел 16 октября возле дома №131 по улице Чкалова. Пострадавшей оказалась Нина Аминова – мастер ЖЭУ. Женщина рассказывала, что хотела помочь дворнику собрать мусор, взяла пакет у дома и понесла его на помойку. Однако она успела пройти всего метров десять, и пакет воспламенился. Итог взрыва – три ожога: два на ноге, и один на руке.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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